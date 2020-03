Ponte Genova: iniziato varo terza maxicampata

(ANSA) – GENOVA, 22 MAR – E’ iniziato, con il coordinamento di Fincantieri Infrastructure, il varo in quota della terza campata del nuovo Ponte di Genova, campata lunga 100 metri e pesante 1800 tonnellate che, scavalcando la ferrovia tra la pila 10 e la pila 11, porta il tracciato del viadotto a 800 metri di lunghezza sui 1067 metri previsti. Le operazioni propedeutiche al varo, iniziate ieri sera con il trasferimento della campata vicino alle torri di sollevamento, sono state completate stamani con la presa in carico da parte del sistema di strand jack. Una volta terminata la prova di carico è stato dato il via al sollevamento. L’operazione potrebbe durare dalle 6 alle 8 ore.