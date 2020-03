Di Maio, state a casa. E posta telefonata bimba a polizia

(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “La dolcezza della piccola Noemi, in una fase così delicata, ci dà la forza per andare avanti. E ci ricorda quanto sia importante rimanere a casa”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, postando il video con la registrazione della telefonata alla polizia della piccola Noemi, un bimba che ha voluto leggere agli agenti una lettera di ringraziamento per il grande lavoro che stanno facendo di fronte all’emergenza coronavirus. “Vi invito – scrive il ministro – a guardare questo video della Polizia di Stato. Una telefonata davvero inaspettata, quella della piccola Noemi che con una tenera voce, e tanta emozione, legge una lettera di ringraziamento alle forze dell’ordine e ai medici”.