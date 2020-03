(ANSAmed) – BELGRADO, 22 MAR – In Romania si è registrata oggi la prima vittima dell’epidemia di coronavirus: secondo quanto riportano i media serbi, si tratta di un uomo di 67 anni, che era affetto da un tumore allo stadio terminale. Quattro giorni fa era stato trovato positivo al Covid-19 ed era stato ricoverato in un ospedale di Craiova (sud). In totale in Romania i contagi da coronavirus sono finora 367. Nel Paese il 16 marzo è stato imposto lo stato di emergenza.