(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Si va verso un rinvio dell’Olimpiade di Tokyo, che si terrà comunque nel 2020”. E’ questa -apprende l’ANSA da ambienti sportivi internazionali – la decisione dell’esecuitivo del Cio riunitosi in teleconferenza oggi. La prima ipotesi è uno slittamento entro 4 settimane. “Tokyo 2020 non risolve nessun problema o aiuta nessuno, perciò la sua cancellazione non è in agenda”, sostengono al comitato olimpico internazionale. (ANSA).