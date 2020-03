Coronavirus: per Australia Olimpiadi rinviate al 2021

(ANSA-AFP) – SYDNEY, 23 MAR – Il Comitato olimpico australiano dà ormai per scontato che le Olimpiadi di Tokyo non potranno svolgersi entro quest’anno e invita i suoi atleti a prepararsi per partecipare ai Giochi nel 2021. Il direttore generale del Comitato australiano, Matt Carroll, ha fatto sapere che al termine di una riunione del consiglio direttivo svoltasi oggi ha constatato che una squadra olimpica australiana “non può essere formata in una situazione di continuo cambiamento nel Paese e all’estero” e pertanto gli atleti devono programmare la loro preparazione per un’edizione dei Giochi che si terrà l’anno prossimo. (ANSA-AFP).