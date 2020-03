(ANSA) – ROMA, 23 MAR – “La sospensione del Patto di stabilità da parte dell’ Ecofin è una mia vendetta personale perché quando ero presidente della Commissione europea dissi che il Patto di stabilità era stupido. In economia non si possono dare leggi aritmetiche. Finalmente dopo 18 anni e una pandemia lo abbiamo capito”. Lo ha detto l’ex premier Romano Prodi, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “L’Europa – prosegue – purtroppo andrà avanti attraverso le crisi. Il nazionalismo è così forte che o c’è una crisi che ti dimostra che stai sbagliando oppure i singoli Paesi sono troppo egoisti. Non per nulla l’Europa è stata lanciata dopo la Guerra mondiale. Dopo il coronavirus non aboliremo la globalizzazione ma ci sarà un cambiamento verso una semi-autosufficienza regionale cioè tutte le grandi visione economiche, e parlo dell’Europa, dovranno trovare in se stesse una semi-autosufficienza avendo i prodotti base che garantiscano la sicurezza in futuro”.