(ANSA) – BRUXELLES, 23 MAR – “Impressionato dalla resilienza del nostro alleato, l’Italia, nell’affrontare la pandemia del Covid-19”. Lo scrive su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “La Nato sta con l’Italia. Discuteremo i prossimi passi alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato in aprile”, conclude Stoltenberg. Sono tre i casi positivi tra il personale Nato: un membro dello staff che lavora presso il quartier generale a Bruxelles che si è dimostrato positivo per il Covid-19 l’8 marzo. La persona in questione si è ripresa e lavora da casa. Un secondo membro del personale che non è stato in sede dal 9 marzo scorso ed infine un terzo, che non è stato in sede dal 6 marzo.