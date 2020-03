(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Il Comitato olimpico e paralimpico Usa (Usopc) rende atto al Cio di aver cercato ieri di fare chiarezza sulla situazione relativa alle Olimpiadi di Tokyo, ma sottolinea che “gli atleti si trovano tuttora ad affrontare una situazione di totale ambiguità”. Tali perplessità sono state affidate ad una nota ufficiale pubblicato sul sito dell’Usopc, a firma della ad, Sarah Hirshland, che finora ha sostenuto la linea del Comitato olimpico di non adottare decisioni precipitose. “Conosciamo i difficili ostacoli che ci attendono e siamo tutti riconoscenti che il Cio abbia ascoltato le nostre preoccupazioni ed esigenze – prosegue la nota – e sta lavorando per affrontarle”. L’Usopc invita gli atleti del Team USA a “dare priorità alla loro salute rispetto a tutto il resto” e afferma di “continuare a lavorare garantire a tutti una esperienza olimpica totale, quando ciò potrà avvenire in sicurezza. Insieme troveremo soluzioni che mantengano vivo lo spirito dei Giochi”. (ANSA).