Maduro: “77 casi di coronavirus in tutto il Paese”

CARACAS – Tutti contagi “importati”. Il Presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, ha reso noto, durante un intervento radiotelevisivo a reti unificate, che i casi di coronavirus riscontrati in tutto il Paese sono 77. Di questi, 21 provenienti dalla Spagna, 10 dalla Colombia, tre dagli Stati Uniti, tre dalla Repubblica Dominicana, tre dall’Italia, due dal Brasile e uno dal Perù. Ha inoltre informato che 19 contagiati sono nel Distretto Capitale, 30 nello Stato Miranda, 8 casi ognuno degli Stati La Guairà, Aragua, Apure e Falcón ed un caso ognuno degli Stati Anzoátegui, Cojedes, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira e Zulia.

Il capo dello Stato ha assicurato che, grazie ai provvedimenti severi presi dal Governo, nel Paese il contagio da coronavirus è stato circoscritto a pochissime persone. Ha quindi commentato che la quarantena decretata in tutto il Paese e le misure di prevenzione del virus sono state rispettate da almeno l’85 per cento dei venezuelani.

Ha quindi illustrato altri provvedimenti presi dal Governo in questo momento di crisi. Innanzitutto, ha decretato la proibizione dei licenziamenti. Ha anche proibito il pagamento degli affitti, assicurando che lo Stato studierà i meccanismi per non pregiudicare i proprietari degli immobili. È stato sospeso per sei mesi, poi, il pagamento del capitale e degli interessi dei crediti bancari ed è stata proibita, sempre per sei mesi, la sospensione dei servizi di telecomunicazione.

Ospedali attrezzati

Il presidente Maduro ha quindi tranquillizzato la popolazione assicurando che gli ospedali del Paese sono attrezzati per far fronte ad una crisi sanitaria e assicurato che hanno in deposito la quantità sufficiente di medicine. Per la prossima settimana si attendono circa 2 milioni di tamponi.

Sebbene necessari, d’altronde in parte riflettono quelli presi da quasi tutti i paesi europei, le organizzazioni imprenditoriali ritengono che i provvedimenti economici decretati dal capo dello Stato potrebbero danneggiare gravemente il settore privato.

Nel corso di una intervista concessa a “El Nacional”, Antonio de la Cruz, direttore di Inter American Trends, ha considerato la strategia governativa populista e iper-inflazionaria.

– Sono provvedimenti per evitare una esplosione sociale – ha dichiarato -. La quarantena colpisce specialmente l’economia sommersa, quella di sopravvivenza.

Dal canto suo, Torino capital, nota firma finanziaria, ritiene che per l’economia mono-produttrice venezuelana, con la contrazione de¡ prezzi del greggio, si presenta uno scenario preoccupante.

Il Paese, spiega Torino Capital, è altamente dipendente dal petrolio che, in questi giorni, ha subito una caduta vertiginosa dei prezzi. Avverte che la quotazione del barile di petrolio oscilla tra 10 e i 27 dollari. E sottolinea che la “Finanziaria” è stata approvata prendendo come riferimento il barile di petrolio a circa 50 dollari. Si avvicinano quindi tempi ancor più difficili per una economia che in 6 anni ha accumulato una contrazione del Pil attorno al 60, 70 per cento.