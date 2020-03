Maltempo: Toscana, codice giallo neve a bassa quota

(ANSA) – FIRENZE, 23 MAR – Un codice giallo dalle ore 18 alla mezzanotte del 24 marzo, per la possibilità di deboli nevicate a quote collinari sull’Alto Mugello e sull’Appennino aretino (Valtiberina e Romagna Toscana), è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale a titolo prudenziale in relazione alla situazione di emergenza in atto. In serata i fenomeni potrebbero estendersi, ma con intensità ancora minore, al Mugello e sui rilievi tosco-emiliani. Tra la notte del 23 marzo e le prime ore del mattino del 24, possibili gelate nelle vallate riparate dal vento, in particolare Casentino, Valdarno superiore, Valdichiana, Valtiberina, aree del Fiora e dell’Ombrone Grossetano, bacino del Serchio, Lunigiana. Riprenderà inoltre a soffiare con forza, anche martedì 24, il vento di grecale: il codice giallo, per tutta la Toscana, sarà in vigore dalle 10 alle 20. (ANSA).