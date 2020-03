Coronavirus, Mattarella: “Massimo impegno sulle carceri”

ROMA. – Nel pieno dell’emergenza coronavirus il capo dello Stato invoca il “massimo impegno” per affrontare la “difficile situazione” delle carceri e quindi migliorare le condizioni di vita dei detenuti e della polizia penitenziaria. Un monito che secondo il Pd e Italia Viva va seguito certamente adottando, in occasione della conversione in legge del decreto Cura Italia, provvedimenti che consentano di ridurre il sovraffollamento che rischia di trasformare i penitenziari in focolai di contagio.

Il Pd fa appello all’opposizione a collaborare. Ma la Lega chiude subito la porta a ogni ipotesi di “scarcerazioni legalizzate”. Mentre i Radicali chiedono a Mattarella di intervenire in prima persona, con un “massiccio esercizio” del suo potere di grazia. E intanto anche gli addetti ai lavori premono sul governo perché agisca subito.

Il presidente della Repubblica interviene sul tema carceri – che ha visto nelle scorse settimane forti proteste dei detenuti e persino rivolte cruente, con 13 morti tra gli stessi reclusi – con una lettera al Gazzettino. La sua è una risposta all’appello che hanno rivolto a lui e al Papa i detenuti delle carceri di Venezia, Padova e Vicenza, lamentando le restrizioni imposte con l’emergenza Coronavirus sui colloqui con i familiari e sulle attività trattamentali, ma anche annunciando una colletta a favore degli ospedali veneti.

“La vostra lettera mi ha molto colpito perché è il segno di una sincera preoccupazione per la gravissima epidemia che sta interessando il nostro Paese” scrive Mattarella, che si dice consapevole della “difficile situazione delle carceri, sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana” e spiega di adoperarsi, “per quanto è nelle mie possibilità, per sollecitare il massimo impegno al fine di migliorare la condizione di tutti i detenuti e del personale della Polizia penitenziaria che lavora con impegno e sacrifici”.

Parole che lasciano il segno nella maggioranza. Il Pd, con il responsabile Giustizia Valter Verini chiede di andare oltre i passi compiuti con il Cura Italia, che ha previsto la detenzione domiciliare per chi ha un residuo di pena di 18 mesi ma l’ha condizionata alla disponibilità dei braccialetti elettronici, che scarseggiano.

E il vice segretario Andrea Orlando si rivolge all’opposizione: basta “derby tra chi vuole durezza e chi indulgenza, ora occorre evitare che il carcere diventi un focolaio” e per questo bisogna agire con “strumenti flessibili” per combattere il sovraffollamento.

“Se vogliamo che le parole del Presidente della Repubblica non restino inascoltate è necessario che il governo intervenga, subito” dice Lucia Annibali, responsabile Giustizia di Italia Viva, che giudica “insufficienti” le misure sinora adottate.

La Lega però non ci sta. “Allo svuota-carceri legalizzato diremo sempre di no” puntualizza Jacopo Morrone, già sottosegretario alla Giustizia. Mentre i Radicali, oltre a un ampio ricorso allo strumento della grazia da parte di Mattarella, auspicano che il governo intervenga subito per ridurre le presenze in carcere. Sull’esecutivo c’è anche il pressing degli addetti ai lavori.

Dopo le parole di Mattarella per il governo “il tempo è scaduto” avverte l’Unione delle Camere penali. Ridurre le presenze nelle carceri è anche la richiesta di Magistratura democratica, che giudica “una finzione” le misure adottate sinora.

Linea condivisa dall’Associazione dei dirigenti della polizia penitenziaria, preoccupata dal rischio contagio ma anche dal pericolo di nuove rivolte nelle carceri, che vedono ristretti 60mila detenuti, quasi 10mila in più rispetto alla capienza.