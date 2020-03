Fca riconverte fabbrica in Cina, produrrà mascherine

TORINO. – Fca riconvertirà uno stabilimento del gruppo in Cina per produrre mascherine facciali. “L’obiettivo è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari”, spiega l’amministratore delegato Mike Manley in una lettera ai dipendenti. Secondo fonti americane sarebbero destinate agli Usa.

“Benché la diminuzione dei nuovi casi in Cina sia motivo di ottimismo – dice Manley – per molti di noi si prospettano ancora tempi difficili. In questi tempi eccezionali stiamo valutando come poter sfruttare l’ingegno e le competenze di Fca per aiutare la comunità”.

Non è la prima iniziativa sul fronte produttivo annunciata dal gruppo italoamericano: gli ingegneri di Fca e quelli della Ferrari stanno collaborando con Siare Engineering, una delle poche aziende che producono respiratori, per aiutarli a raddoppiare la produttività. Manley ricorda ai dipendenti che tra le tante misure per gestire le attività di Fca , le più importanti sono quelle che contribuiscono a garantire la loro sicurezza.

“La settimana scorsa abbiamo deciso di estendere il lavoro a distanza a tutti i dipendenti che hanno la possibilità di svolgere le proprie mansioni lontano dall’ufficio. Le misure proattive che abbiamo adottato per garantire la distanza sociale e intensificare l’igienizzazione in Cina e Italia, inoltre sono state rapidamente estese come best practice nelle nostre strutture di tutto il mondo”.

Apprezzano i sindacati. “È una decisione che costituisce una speranza e che speriamo possa ispirare altre grandi imprese” commenta Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm e responsabile del settore automotive. Per Raffaele Apetino, coordinatore Auto della Fim, “è un segnale di forte attenzione e umanità per dare un sostegno concreto all’emergenza sanitaria in corso”.

E da Fca arriva un altro messaggio positivo attraverso un video su YouTube e sui social. Si chiama “Inno alle strade” e, con la voce di Riccardo Scamarcio, richiama la bellezza più autentica del Paese, ricca di solidarietà, etica e orgoglio.

“Queste strade così vuote – recita – dovrebbero metterci tristezza. Eppure non ci sono mai sembrate così piene. Piene delle nostre speranze, dei nostri sogni, piene di coraggio, di forza, di orgoglio. Abbiamo sofferto e affrontato mille difficoltà, ma ci siamo sempre rialzati, più forti di prima. perché siamo italiani. Il nostro viaggio ricomincia da qui, tutti insieme”.

(di Amalia Angotti/ANSA)