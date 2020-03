Amarcord: il giorno che il calciatore Orlando Torres vide le stelle

CARACAS – In un noto pezzo, del gruppo britannico Coldplay, c’é il seguente testo: “Perché sei un cielo, perché sei un cielo pieno di stelle, ti darò il mio cuore, perché sei un cielo, perché sei un cielo pieno di stelle, e perché mi illumini la via”.

Se questo pezzo, il calciatore Orlando Torres, lo dedicava alla propria consorte avrebbe fatto gol da centrocampo. Ma il difensore, ex Deportivo Italia, ha vissuto una esperienza poco gradevole con le stelle.

Durante la Coppa America del 1975, per essere piú precisi il 13 agosto, si sfidavano sul campo dello stadio Mineirao di Belo Horizonte, davanti a 32 mila spettatori, Brasile-Venezuela.

Quel giorno, quando l’ago della bilancia pendeva dalla parte dei padroni di casa, il venezuelano Orlando Torres ha ricevuto una gomitata sulla fronte dal brasiliano Nelinho. Situazione che ha messo ko il difensore della vinotinto e letteralmente lo ho fatto vedere le stelle.

Come ci ha confessato il campione della vinotinto in un’intervista: “Fratello! Quel colpo mi ha fatto contare tutte le stelle che c’erano in cielo”

A causa di quel colpo, il venezuelano dovette ricevere le cure dallo staff medico creolo. Quando era sul terreno di gioco, il dottore gli chiese: “El Cata (soprannome dell’allenatore Walter Roque, n.d.r.) ti manda a chiedere se vuoi essere sostituito”.

Orlando Torres, nonostante fosse stordito dal forte colpo alla testa gli rispose: “Digli al Cata che non mi sono fatto tante ore di volo per essere sostituito dopo la prima gomitata”.

Appena tornato in campo, Orlando Torres restituí il colpo a Nelinho. Dopo il primo contrasto con il difensore creolo, il brasiliano non si avvicinò piú a Torres, e quando si avvicinava alla zona difesa dal venezuelano passava subito la palla per evitare lo scontro.

Quel giorno, la nazionale venezuelana perse con il punteggio di 6-0, reti di: Batata (6’ e 79’), Nelinho (8’), un’autorete (30’), Campos (53’) e Palinha (65’).

(di Fioravante De Simone)