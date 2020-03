Coronavirus: ‘sono in giro per fumare una canna’, denunciato

(ANSA) – NAPOLI, 24 MAR – Avvezzo all’uso degli stupefacenti ma non bugiardo: sull’autocertificazione mostrata ai carabinieri che l’avevano fermato mentre era in giro, un giovane appena maggiorenne ha aggiunto, “a mano”, che era stato costretto ad uscire per la necessità impellente di fumarsi una “canna” di hashish. I carabinieri di Frattamaggiore (Napoli) lo hanno segnalato alla Prefettura e denunciato per violazione delle norme emanate dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus. I militari, dopo averlo notato passeggiare, gli hanno chiesto il motivo della sua presenza in strada e il ragazzo “candidamente” ha fornito ai carabinieri un’autocertificazione sulla quale – come motivazione dell’uscita – ha indicato la necessità di fumare l’hashish. A Qualiano (Napoli), invece, i militari dell’Arma hanno denunciato, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, un uomo e una donna sorpresi in intimità a bordo di un’auto. (ANSA).