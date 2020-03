Rai Italia: nel programma “Anteprime” informazioni utili per gli italiani nel mondo

CARACAS. – La conduttrice Monica Marangoni, in collegamento da casa sua, inaugura oggi, una serie di “Anteprime” con interviste ad ospiti via Skype, con i quali approfondirà notizie e aggiornamenti da Ambasciate italiane, Comites e associazioni italiane nel mondo riguardo iniziative utili alla vita dei nostri connazionali all’estero in questo periodo di emergenza da Coronavirus. Questo nuovo format casalingo anticiperà le puntate del “meglio di…” de “L’Italia con voi”.

In questo primo appuntamento la conduttrice dialogherà con Michele Schiavone, Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, con il quale farà un punto sulle attività di sensibilizzazione e di aiuto per le comunità italiane all’estero. In chiusura, invece, Davide De Marinis, tramite Rai Italia, dedicherà ai telespettatori di Rai Italia nel mondo un saluto con un breve video musicale.

Andrà poi in onda una puntata del meglio della stagione de L’Italia con voi, con Filippo Graziani, figlio del grande cantautore Ivan, ospite di Monica. A seguire, per la rubrica “Amori lontani”, la scrittrice Mapi Danna ricostruisce la storia d’amore di Audrey Hepburn con lo psichiatra Andrea Dotti. Subito dopo, la rubrica “EraOra-Il Lato C della Musica” affronterà un gigante della musica italiana, Roberto Vecchioni. Poi verrà riproposta l’intervista che Monica Marangoni ha fatto al conduttore televisivo e radiofonico, Alessandro Greco. Infine, si rivedrà la giovane promessa della musica italiana, Angela Nobile, cantautrice siciliana che si è messa in gioco sperimentando generi diversi.

Per le Storie dal Mondo le telecamere di Rai Italia porteranno i telespettatori a Dubai per incontrare Michela Simone, italiana a capo delle pubbliche relazioni di un grande gruppo di vendita online di scarpe di lusso. Poi si volerà a Mar del Plata, in Argentina, per un moto-raduno, con partecipanti provenienti da molti paesi del sud America, organizzato da alcuni nostri connazionali.

Programmazione

Rai Italia 1 (Nord America)

NEW YORK/TORONTO Martedì 24 Marzo h18.00

LOS ANGELES Martedì 24 Marzo h15.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Martedì 24 Marzo h13.30

SYDNEY Martedì 24 Marzo h16.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Martedì 24 Marzo h18.30

Rai Italia 4 (Sud America)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Martedì 24 Marzo h18.30.