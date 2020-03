Coronavirus: Spagna, anziani abbandonati e morti in ospizi

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – I militari spagnoli schierati per aiutare nella lotta contro l’epidemia di coronavirus hanno trovato pazienti anziani abbandonati nelle case di riposo del Paese e, in alcuni casi, morti nei loro letti. Lo ha denunciato il ministero della Difesa. I pubblici ministeri spagnoli hanno avviato un’indagine a riguardo. E’ quanto riporta la Bbc. Il ministro della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha dichiarato che il governo “sarà severo e poco flessibile per quanto concerne il modo in cui le persone anziane vengono trattate” nelle case di riposo.