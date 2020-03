++ Tokyo: Tortu “attesa renderà tutto più bello ++

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “E’ la scelta giusta, la salute prima di tutto”: queste le parole di Filippo Tortu alla notizia del rinvio al 2021 dei Giochi Olimpici. “Per qualsiasi atleta pensare di non poter gareggiare nella più prestigiosa delle competizioni non è certamente una buona notizia – le parole dello sprinter azzurro – ma considerata la gravità della situazione sanitaria a livello mondiale, non si poteva fare altrimenti”. Tortu guarda al futuro: “Per quanto mi riguarda avrò un anno in più per prepararmi – aggiunge – mi mancherà non essere a Tokyo e l’attesa sarà ancora più bella, come quando desideri tanto qualcosa. Dobbiamo tutelare la salute di tutti e anche noi atleti dobbiamo adeguarci a questo momento di crisi internazionale”. (ANSA).