Coronavirus: Casellati, casse professionali sospendano quote

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “In questa drammatica emergenza sanitaria voglio rivolgere un appello alle Casse Professionali affinché sospendano tutti i versamenti dovuti per l’anno 2020. Un’agevolazione necessaria per tutti i liberi professionisti italiani, un grande capitale umano che da sempre supporta l’ossatura economica del sistema-Paese. In questo momento, al pari delle famiglie e delle aziende, stanno soffrendo gli effetti di una grave congiuntura, la cui durata purtroppo, supererà la fine dell’emergenza sanitaria”. Lo dichiara il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Sono certa che anche le Casse Professionali faranno la loro parte, dando un segnale di forte attenzione e di responsabilità nei confronti dei propri iscritti”, conclude il presidente del Senato.