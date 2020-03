ROMA. – Nell’Italia chiusa per Coronavirus, succede anche che una donna positiva al Covid-19 e febbricitante sia riuscita ad arrivare in Sicilia da Pavia, prendendo due aerei, da Milano a Roma e poi a Catania ed un taxi fino a Modica (Ragusa).

Il Governo ha appena approvato nuove sanzioni più severe (multe fino a 3mila euro, fino ad oggi il massimo era 206 euro) per scoraggiare i ribelli dei divieti. Una stretta motivata anche dal numero ancora elevato di denunciati: 10mila ieri, 107mila complessivamente dall’entrata in vigore delle misure per contenere la diffusione del virus.

E dal Viminale oggi è partita un’ulteriore circolare ai prefetti per precisare chi potrà spostarsi (sì ai pendolari e a chi è costretto a uscire dal proprio Comune per poter fare la spesa); i prefetti, inoltre, potranno fermare l’attività di un’azienda se continua a produrre senza averne i requisiti.

Il bollettino quotidiano dei controlli delle forze dell’ordine (2 milioni i cittadini fermati per verifiche dall’11 marzo e un milione gli esercizi commerciali visitati) continua dunque ad attestarsi sui diecimila ‘disubbidienti’ individuati: alla stragrande maggioranza è stata contestata la violazione dell’articolo 650 del Codice penale (Inottemperanza a ordine dell’Autorità); c’è poi una quota più bassa di persone beccate a dichiarare il falso nel famoso modulo per l’autocertificazione che ieri è stato nuovamente cambiato.

Si vedrà se la stretta di oggi con l’introduzione di multe salate produrrà un calo del numero dei trasgressori.

Intanto la Polizia ha potenziato i controlli su strade ed autostrade, “prevalentemente lungo la direttrice Nord-Sud, a partire dalla Lombardia”. Ed il Viminale ha inviato una nuova circolare ai prefetti, investendoli del compito di valutare la sospensione dell’attività delle aziende che non hanno i requisiti per rimanere operative dopo le restrizioni dell’ultimo decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Da parte loro le aziende sono tenute a comunicare al prefetto “le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”, nonché”la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività”. La circolare fornisce poi chiarimenti anche sugli spostamenti delle persone.

Ammessi, ad esempio, quelli per esigenze lavorative “in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune”.

(di Massimo Nesticò/ANSA)