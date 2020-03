El primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo, indicó que deben darse incentivos fiscales y financieros a la empresa privada para hacerle frente a la situación económica generada por el coronavirus y cuestionó los anuncios en materia económica que hiciera este domingo el Ejecutivo.

Dijo que las medidas no son las adecuadas y advirtió que de no poner en práctica políticas acertadas, las pequeñas y medianas empresas no van a tener capacidad para sobrevivir.