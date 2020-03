Calcio venezuelano: la classifica della Primera División prima dello stop

CARACAS – Il 2020 non ha nemmeno chiuso il suo terzo mese, ma sarà sicuramente ricordato per il COVID-19. Questo virus non solo sta mietendo vite in giro per il mondo, ma sta anche condicionando lo svolgimento dello sport mondiale, ne sanno qualcosa Europei di Calcio, Coppa America, i diversi campionati e ieri a questa lista si é aggiunto l’evento clou dello sport: le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Come nelle diverse zone geografiche del mondo, anche il campionato di Primera División si é fermato per garantire la salute di tutti gli ingranaggi del calcio venezuelano: allenatori, arbitri, dirigenti, giocatori, giornalisti, tifosi ed altri.

Prima dello stop dello scorso 12 marzo, si erano disputate sei giornate della stagione 2020 della Primera División e lo Zamora guidava la classifica con 16 punti.

I ragazzi di José Manuel Rey guardano tutti dall’alto grazie ad una prestazione con la quale hanno portato a casa cinque vittorie ed un pareggio.

Alle spalle dei bianconeri di Barinas, c’é il Caracas con 14 punti. I campioni in carica della Primera División hanno uno score di 4 vittorie e 2 pareggi. C’é da segnalare che la squadra allenata da Noel Sanviente é quella con più gol segnati (12) e ne ha subito appena due (una di queste é stata un’autorete).

La terza della classe é il Deportivo Lara con 13 punti. La squadra della denominata “ciudad musical de Venezuela” grazie alla sua prestazione ha messo in bacheca 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. L’unico ko, é arrivato nell’ultima giornata disputata: 2-1 sul campo dell’Agustín Tovar di Barinas.

Ai piedi del podio troviamo il Monagas con 12 punti. I “Guerreros del Guarapiche” ancora imbattuti hanno uno score di 3 vittorie ed altrettanti pareggi.

Il quinto classificato é l’Atlético Venezuela con 11 punti frutto di tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta.

I vice campioni della Primera División, l’Estudiantes de Mérida, sono al sesto posto con 10 punti. La squadra della “ciudad de los caballeros” in questo 2020 ha realizzato una performance di 3 vittorie, 1 pareggio e due sconfitte. Gli accademici sono una delle squadra con piú reti subite (9), ma va segnalato che solo nella gara d’esordio contro il Caracas ne hanno subite cinque.

Deportivo La Guaira e Trujillanos sono appaiate con otto punti ed occupano rispettivamente la settima e l’ottava casella, a favorire gli arancioni é la differenza reti.

Una delle squadre in crescita prima della sosta Covid-19 era lo Zulia che dopo i due ko iniziali contro Lara e Caracas ha iniziato la risalita nella classifica.

Nella zona media della classifica c’é una bagarre con sei squadre appaiate a quota sei punti, qui troviamo Aragua, Academia Puerto Cabello, Metropolitanos, Yaracuyanos, Mineros e Carabobo. Per stabilire l’ordine delle squadre é stata presa in considerazione la differenza reti.

Poi, al 16esimo posto, troviamo il Portuguesa con 5 punti frutto di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte.

Al 17esimo posto troviamo una delle delusioni del campionato, il Deportivo Táchira che ha un magro bottino di 4 punti. I gialloneri, in quest’inizio di stagione sono la brutta copia della squadra vista durante il Torneo Clausura 2019.

Chiudono la classifica le matricole Gran Valencia e Fundación Lala Fútbol Club, rispettivamente a quota 2 ed 1.

I tifosi del “fútbol” sono in ansia, al ritorno del campionato si dovrebbe disputare il “clásico” Caracas-Deportivo Táchira. Ma prima di questo match, bisogna battere l’avversario più temuto: il Covid-19.

(di Fioravante De Simone)