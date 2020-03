CARACAS -El presidente de la AN y presidente encargado, Juan Guaidó hizo unas recomendaciones para frenar el contagio del coronavirus en el país y destacó que hacen falta insumos y camas de verdad, “no la ilusión que está vendiendo” el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante la sesión virtual de la AN de este martes, Guaidó hizo énfasis en que “Hace falta requerimiento económico, pero que el debate se centre en atender a la gente, dotación de equipos de salud, de hospitales con insumos de emergencia, reingeniería de personal de salud, establecimiento de control respiratorio; espacio humanitario real, camas reales no la ilusión que están vendiendo, la dictadura se contradice con miles de camas que dice tener a disposición”.

Afirmó que “Se necesita ventilación mecánica, rescatar pabellones, retorno de migrantes, uso de talento humano de alta especialización, garantizar tratamiento base a pacientes ceros, discutir posibilidades de requerimientos de apoyo logístico internacional para atender casos no infecciosos; discutir la utilización de recursos extraordinarios para la instalación de unidades; el retorno de médicos migrantes”.

Además, sancionó que Maduro haya recetado un brebaje. “La dictadura se centra en brebajes” para curar el virus, exponiendo a la población a más riesgos.

Afirmó que “aquí tenemos una lucha para poder atender a los venezolanos, que no suframos solo por la pandemia sino que también ayudemos a que la gente no sufra hambre. Necesitamos información, articulación para dotación de hospitales”.

Guaidó consideró “este informe preliminar se deriva del estudio potencial del número de casos y de la capacidad instalada, no surgen de la ilusión que quiere vender. Es contradictorio, como en diciembre hablaban de una recuperación económica y ahora dicen que tienen miles de camas, pero necesitan un préstamo y ayuda internacional”.

El presidente de la AN aseveró estar de acuerdo en que se necesita ayuda internacional “pero no para sacarle provecho político para un grupo pequeño. Esto no es una pugna por el poder, sino por vivir con dignidad, por atender a los venezolanos, por buscar los requerimientos para que no suframos por la emergencia”.

Finalmente señaló que “no se trata de deponer banderas, sino de colocarlas al frente como dijimos desde 2016, poner al ser humano en el centro de nuestra política”.