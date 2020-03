Di Maio, con l’aiuto di tutti usciremo dalla crisi più forti

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – “Con l’aiuto di tutti usciremo da questa crisi più forti di prima”. Lo sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sua pagina Fb, parlando dell’impegno per fronteggiare l’epidemia di coronavirus. “Lo sforzo che l’Italia sta sostenendo in queste settimane è grandissimo. E come Governo abbiamo il dovere di dare risposte concrete, soprattutto verso medici, infermieri e operatori sociosanitari”, aggiunge Di Maio: “L’Italia non è sola e oggi tutto il mondo deve parlare una sola lingua: quella dell’umanità”.