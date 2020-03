Donna bruciata da marito, vittima tornata a casa dopo 1 anno

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 25 MAR – E’ tornata a Reggio Calabria Maria Antonietta Rositani, la donna che l’ex marito Ciro Russo l’11 marzo dello scorso anno aveva tentato di uccidere gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. La donna, che aveva riportato gravi ustioni, rimanendo per lungo tempo in pericolo di vita, era stata trasferita nel Centro grandi ustioni di Brindisi dove è stata curata fino ad oggi. L’ex marito, che si trovava agli arresti domiciliari ad Ercolano (Napoli), era evaso per arrivare fino in Calabria. “Maria Antonietta è tornata la sua città – afferma Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale pari opportunità della Calabria – e non poteva esserci notizia più bella in questo momento di isolamento, sbandamento e paura, a causa dell’emergenza coronavirus. E’ passato un anno da quel gesto di violenza e lei ha trovato nel coraggio di cui, a volte, sono capaci solo le donne e nell’amore smisurato per i suoi figli, la vera ragione di vivere e di superare una prova durissima”.(ANSA).