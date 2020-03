Maltempo: neve su Assisi e altre città dell’Umbria

(ANSA) – PERUGIA, 25 MAR – Neve e temperature sotto zero sull’Appennino umbro-marchigiano. Castelluccio di Norcia e il monte Vettore sono completamente imbiancati, mentre a fondovalle – Norcia e Cascia – la neve durante la notte è solo caduta a sprazzi senza restare al suolo. Risveglio innevato anche per diversi centri. Come Assisi, con il suggestivo scenario delle Basiliche, e il centro di Perugia. Ma il termometro è precipitato fino a toccare i -9,4 gradi a Forca Canapine e i -9,1 a Cascia. Mentre a Castelluccio la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato -6,2 gradi. Freddo intenso anche a Norcia (-5) e Monteleone di Spoleto (-7,2). Il ribasso delle temperature è stato registrato anche nel resto della regione: a Perugia la minima è stata di 0 gradi. A Terni di -0,5 gradi. Nelle altre principali città umbre i valori si sono attestati tra lo 0 e i -2 gradi. (ANSA).