Papa: padre Fortunato, ‘da mio padre al Padre Nostro’

(ANSA) – PERUGIA, 25 MAR – “Oggi se il Papa propone alla Chiesa universale la preghiera del Padre Nostro, è perché il filo rosso del carisma francescano che attraversa il pontificato diventa sempre più evidente, più urgente e necessario. Un Padre Nostro che può diventare non solo esperienza labiale, ma esperienza esistenziale, sociale, politica”. E’ uno dei passaggi di una riflessone dal titolo “Da mio padre al Padre Nostro”, pubblicata oggi nel sito della rivista dei frati di Assisi, sanfrancesco.org, dal suo direttore, padre Enzo Fortunato. “L’esperienza drammatica che il mondo sta vivendo – osserva – non ci dovrà solo condurre a vincere questa battaglia, che siamo certi vinceremo, ma anche a renderci migliori”. “Il giovane Francesco centrato su se stesso che chiedeva al padre i soldi, le stoffe, la carriera”, è “la logica del ‘padre mio'”, scrive il francescano; poi “un lebbroso, o un contagiato di coronavirus oggi, lo mette in crisi” e “inizia ad affiorare la logica del ‘Padre Nostro'”. “La scoperta dell’altro, la riscoperta degli ultimi, degli esclusi, degli emarginati – osserva padre Fortunato – in tutti riesce a scorgere i tratti di Cristo”. “L’inchiostro per scrivere nuove pagine, per essere migliori aggiunge, fra l’altro – lo attingiamo da un Santo universale, amato da credenti e non credenti che ha portato la purezza del Vangelo ed è oggi una risposta provvidenziale alle aspirazioni che sgorgano dal più profondo dell’animo umano. In tutti nasce la sensazione di cogliere in Francesco un’integrale purezza. L’eco della sua Basilica vuota e delle chiese vuote dice Padre Nostro”. Padre Fortunato accompagna questo suo scritto con l’immagine dell’affresco di Giotto in cui San Francesco rinuncia ai beni terreni. (ANSA).