Coronavirus: Bernini, collaborazione non sarà ubbidienza

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – “La cabina di regia è una proposta che Forza Italia da due settimane ha avanzato al Governo. Ora più che mai è indispensabile lavorare insieme. Se dobbiamo prendere decisioni che impattano gravemente sulle libertà dei cittadini, dobbiamo farlo in maniera compatta. Se però qualcuno concepisce la collaborazione come obbedienza, allora noi non ci stiamo. In questo momento ci stiamo privando di grandi diritti di libertà e di grandi libertà economiche. Quando diciamo che servono più soldi non lo facciamo per una questione di consenso, ma per far capire che faremo ‘whatever it takes’, ovvero tutto il necessario per spiegare ai mercati che non siamo un Paese debole. E per fare questo serve la collaborazione di tutti”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ai microfoni di Radio anch’io.