Inps: Lega, Tridico non semini incertezze fra gli italiani

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – “Non bastava il governo a seminare incertezze tra gli italiani, ora ci si mette anche il presidente dell’Inps Tridico. Dire che ci sono i soldi per le pensioni fino a maggio e poi si vedrà è un’affermazione gravissima che getta nel panico milioni di pensionati. In un momento difficile come questo non è il caso di allarmare ancora di più una nazione già fortemente martoriata dall’emergenza. Tridico, invece di andare in tv a seminare il panico, pensi invece ai milioni di lavoratori che sono in cassa integrazione e ai congedi parentali che la gente attende quanto prima per poter andare avanti. Faccia il presidente dell’Inps e non il politico”. Così in una nota il Dipartimento Economia della Lega.