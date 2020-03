MADRID – Domani ultimo volo da Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura per l’Italia. Lo ha reso noto, con un tweet, l’Ambasciata d’Italia a Madrid. È questa l’ultima chance per i turisti e gli italiani temporanei che hanno necessità di rientrare il Patria. Gli interessati per informazioni e prenotazioni possono rivolgersi a Neos Air (www.neosair.it).

Si ricorda che l’Ambasciata, per i casi relativi all’emergenza Coronavirus, è raggiungibile attraverso la e-mail dedicata madrid.coronavirus@esteri.it. Sono anche attivi, sempre per le emergenze coronavirus, i seguenti numeri dedicati: +34.608664867 (ore 9-16); +34.608914128 (ore 9-16); +34.639484118 (ore 13-20); +34.618110632 (ore 13-20); +34.638400205 (ore 13-20); +34.650419164 (ore 13-20).

Redazione Madrid