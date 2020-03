(ANSA) – BERLINO, 25 MAR – Il Bundestag tedesco ha varato un bilancio aggiuntivo per finanziare il pacchetto di aiuti per l’emergenza coronavirus che prevede nuovi debiti per 156 miliardi di euro. Venerdì prossimo la manovra passerà al Bundesrat (il parlamento delle regioni) per l’approvazione finale. Il piano complessivo è di 1.100 miliardi di euro.