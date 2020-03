(ANSA) – NEW YORK, 25 MAR – “L’umanità intera” è minacciata dal coronavirus. Lo affermano le Nazioni Unite, annunciando un piano globale contro la pandemia. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha lanciato il piano coordinato di risposta umanitaria globale: 2 miliardi di dollari per combattere la malattia in Sud America, Africa, Medio Oriente e Asia. Una risposta che riguarda i paesi più vulnerabili e poveri del globo nel tentativo di proteggere milioni di persone.