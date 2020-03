Pugilato:Joshua in isolamento ‘ha incontrato Principe Carlo’

(ANSA-AFP) – LONDRA, 25 MAR – Il campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua è in auto-isolamento dopo aver appreso la notizia della positività al coronavirus del Principe Carlo d’Inghilterra. Il 9 marzo scorso, infatti, il pugile aveva infatti preso parte a un evento a Westminster al quale erano presenti anche la Regina Elisabetta, suo figlio Carlo e il Premier Boris Johnson, oltre ad altre ‘stelle’ dello sport e dello spettacolo. “AJ è a casa e segue attentamente le indicazioni che gli sono state date – ha detto un portavoce del campione -. E’ in forma, sta bene e vuole mandare un enorme ringraziamento a tutti coloro che sono in prima linea sul fronte del coronavirus”. (ANSA-AFP).