Calcio: l’allenatore ispano-venezuelano Nerio Hernández muore a Madrid

CARACAS – Il calcio venezuelano é in lutto, a Madrid si é spento all’età di 84 l’allenatore Baudelio “Nerio” Hernández.

Hernández, nato nel 1936, nelle Canarie é arrivato in Venezuela nel 1955, quando nella sua Spagna governava Francisco Franco. Molti spagnoli furono costretti a lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove, mentre in Venezuela Marcos Pérez Jiménez promuoveva l’arrivo di questi emigranti.

Quando Nerio arrivò nella terra di Bolívar, in Venezuela il calcio locale era dominato dalle squadre fondate da emigranti: Deportivo Italia, Deportivo Español, Deportivo Galicia, Deportivo Portugués, Unión Deportivo Canarias ed altri.

Come calciatore difese le maglie delle squadre: Dos Caminos, Catalonia ed Andalucia. Appesi gli scarpini al chiodo prese il patentino di allenatore.

Hernández ha avuto il privilegio di allenare campioni come Gilberto Angelucci, Luis Mendoza Benedetto, Stalín Rivas, Alí “Cholito” Tovar, David Motta, José Manuel Rey, Luis Zarzalejo. Nell’epoca piú recente, quando era alla guida del Minerven, ha anche allenato all’ex Milan, Carlos Bacca.

Nella sua carriera come allenatore si é seduto sulle panchine di Minerven, Mineros de Guayana, Deportivo Anzoátegui ed Atlético Venezuela.

Hernández sarà ricordato dagli amanti dalla palla a chiazze per la stagione 1994, quando era alla guida del Minerven. Con la formazione dello stato Bolívar riuscì ad arrivare fino ai quarti di finale dove fu superato dal Velez Sarsfiel: 0 – 0 a Cachamay e ko 2 – 0 a Buenos Aires. Gli argentini poi vinsero il trofeo. Mentre i tifosi venezuelani festeggiarono la vittoria 5-0 contro il The Strongest, a cui si aggiunse il titolo di goleador di Stalin Rivas con 7 reti.

José Hernández, figlio di “Nerio” Hernández, é attualmente alla guida della Vinotinto maschile Under 20.

(di Fioravante De Simone)