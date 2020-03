(ANSA) – BRUXELLES, 26 MAR – Il Belgio non accoglierà nei suoi ospedali pazienti stranieri positivi al coronavirus, e per ora rifiuta le richieste in questo senso fatte da Italia e Paesi bassi. Lo riporta il quotidiano ‘De Tijd’, che cita fonti del gabinetto del primo ministro Sophie Wilmès. “Finché non avremo raggiunto il picco dell’epidemia riserveremo i nostri ospedali ai residenti in Belgio”, hanno fatto sapere dal gabinetto Wilmès. Il sistema sanitario belga è ancora lontano dalla saturazione e, secondo i dati forniti ieri dalle autorità, dispone ancora di 982 letti in terapia intensiva su 1.456. Tuttavia, “ora non possiamo permetterci di accogliere pazienti dall’estero. Se accettassimo le sollecitazioni di altri Paesi e poi dovessero mancare dei letti nel momento del bisogno, sarebbe difficile spiegarlo alla popolazione”, dichiara la fonte citata dal quotidiano. Tuttavia, il ricovero di malati provenienti da altri Paesi potrebbe essere possibile se il Belgio raggiungesse il picco dell’epidemia prima di altri Stati.