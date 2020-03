(ANSA) – NEW YORK, 26 MAR – “Siamo in guerra con un virus e non stiamo vincendo. Questa guerra ha bisogno di un piano da guerra per essere combattuta e la solidarietà è essenziale, tra i G20, con i paesi in via di sviluppo e compresi quelli in conflitto, ecco perché ho lanciato l’appello per un cessate il fuoco globale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, durante il summit virtuale con i leader G20. Quindi ha evidenziato “tre aree critiche per l’azione concertata” dei G20: anzitutto bisogna “sopprimere la trasmissione del coronavirus il più rapidamente possibile”, che “deve essere la nostra strategia comune, e richiede un meccanismo coordinato di risposta guidato dall’Oms”. In secondo luogo “dobbiamo lavorare insieme per ridurre al minimo l’impatto sociale ed economico” e infine bisogna impegnarci insieme ora “per gettare le basi per una ripresa che costruisca un’economia più sostenibile, inclusiva ed equa”.