(ANSA) – NEW YORK, 26 MAR – “In linea con i bisogni dei nostri cittadini lavoreremo per assicurare il flusso di forniture mediche, prodotti agricoli essenziali e altri beni e servizi attraverso i confini, e a lavorare per risolvere le interruzioni alle catene di forniture globali e a sostenere la salute e il benessere della gente”. Lo afferma G20 al termine della riunione in videoconferenza.