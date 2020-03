(ANSA) – ASOLO (TREVISO), 26 MAR – Il sindaco di Asolo lascia l’ufficio comunale e, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, torna in corsia all’ospedale per fare la professione che svolgeva prima: l’infermiere. Lo ha annunciato lo stesso Mauro Migliorini, in un video messaggio sui social. Rientro al lavoro a tempo pieno, come infermiere, in un reparto di rianimazione dedicato ai pazienti Covid. “Devo limitare quanto più possibile i miei contatti e la mia socialità. Non potrò essere presente fisicamente, ma il sindaco di Asolo continuerà ad esserci” ha detto Migliorini.