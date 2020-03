Stati Uniti accusa il presidente Maduro di “narco”

CARACAS – Il presidente della Repubblica, Nicolás Maduro; il presidente dell’Alta Corte, Maikel Moreno; il ministro della Difesa, Vladimir Padrino López; il ministro dell’Industria e della Produzione, Tareck El Aissami e il presidente dell’Assemblea Nazionale Costituente, Diosdado Cabello ma anche altri importanti ministri, funzionari dello Stato e deputati al Parlamento. Sono questi, stando al Procuratore Generale nordamericano, Bill Barr, i principali esponenti del “Cartel de los Soles”, l’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti.

Il Procurato nordamericano ha accusato formalmente il presidente Maduro di essere il capo del “clan” ed il maggiore responsabile, quindi, della droga che si consuma negli Stati Uniti. Stando al funzionario nordamericano, il “Cártel de los Soles” avrebbe come alleato le Farc, alle quali avrebbe dotato di moderne armi da guerra. Insomma, il presidente Maduro sarebbe il leader di una organizzazione criminale alla quale apparterrebbero funzionari di spicco del potere esecutivo, legislativo, giudiziario e militare.

Nella lunga lista degli accusati, resi noti dal Procuratore Generale statunitense vi sono anche Luis Motta Domínguez, ex ministro dell’Energia Elettrica; Cliver Alcalá Cordones, Generale del Ejército; Nervis Villalobos, ex viceministro dell’Energia Elettrica; Hugo Carvajal, deputato; y Néstor Reverol, ministro degli Interni.

Il Dipartimento di Stato, poi, ha annunciato che tutti coloro che collaborano con informazioni che possano permettere l’arresto degli accusati riceveranno una ricompensa. La taglia per l’arresto del presidente Maduro è stata fissata in 15 milioni di dollari mentre per Diosdado Cabello Rondón, presidente ANC; Hugo Carvajal Barrios, ex Generale ed ex Direttore dei servizi di spionaggio militare; Clíver Alcalá Cordones, generale dell’Esercito; e Tareck El Aissami, ministro dell’Industria e della Produzione in 10 milioni di dollari.

– Il presidente Maduro – ha detto il Procurato del Distretto Sud di New York, Jeff Burman – ha inondato di cocaina gli Stati Uniti per arrecare danno alla popolazione. Dal 2016 abbiamo processato trafficanti centroamericani che hanno permesso di ottenere le prove necessarie per muovere tali accuse. Gli accusati hanno corrotto le istituzioni venezuelane per arricchirsi con denaro della droga. Con Maduro come leader, hanno offerto protezione ai trafficanti di droga e offerto la logistica per l’invio della droga agli Stati Uniti.

Il procuratore Burman ha inoltre sottolineato che le accuse mosse contro il presidente Maduro prevedono una pena che oscilla dai 60 anni di carcere, quella minima, all’ergastolo, la massima.