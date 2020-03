ROMA. – Pioggia, vento forte, brusco calo delle temperature e neve, anche in città: l’ondata di maltempo, ampiamente annunciata, ha mantenuto le sue promesse da nord a sud, con picchi di freddo in Piemonte e precipitazioni nevose in Campania, che hanno interessato tra l’altro la cima del Vesuvio.

Problematici i collegamenti viari e marittimi, soprattutto a causa dei venti di burrasca. Il Piemonte è stata una delle regioni più colpite dal maltempo e la notte scorsa è stata probabilmente la più fredda, finora, del 2020. Nel massiccio del Monte Rosa, al rifugio Capanna Margherita, la minima rilevata dalla stazione Arpa è stata -30; nel parco nazionale del Gran Paradiso a Ceresole Reale (Torino) -21.4 e nel centro di Torino 0 gradi.

Nella pianura del Cuneese, dopo il crollo delle temperature avvenuto due giorni fa, nel pomeriggio è nevicato e dopo le gelate di fine marzo sono entrati in funzione gli impianti di sbrinamento per salvaguardare le coltivazioni già fiorite. Seconda giornata di vento forte a Trieste con raffiche di Bora che al mattino hanno raggiunto i 113 km/h.

A causa dell’ondata di maltempo sono stati diversi durante la notte gli interventi dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alberi e rami, cartellonistica stradale e edifici. In Liguria l’Arpa ha emanato una allerta gialla per neve tra la Val Bormida e la Valle Stura fino alle 11 di domani. Vento gelido da nordest con raffiche che hanno superato i 190 km/h nell’entroterra, fra le più fredde dell’inverno.

Il vento forte ha provocato anche uno stop momentaneo ai lavori sul nuovo ponte di Genova. Ancora in Liguria un camion di un corriere si è ribaltato sulla A7, tra Vignole Borbera e Isola del Cantore ma il conducente non ha riportato ferite gravi.

I fiocchi hanno imbiancato anche il centro storico di Bologna e, con qualche centimetro in più, le zone collinari; più spessa la coltre di neve sull’Appennino. Vento e neve anche in Toscana, almeno fino a domani. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento su quasi tutta la regione fino alle 20 di domani.

In Calabria per le piogge cadute si è sfiorato il dramma: a Catanzaro la ruota di un autobus dell’Azienda municipale per la mobilità è rimasta bloccata in una voragine in transito finisce inghiottita, fortunatamente senza alcuna conseguenza per l’autista del mezzo e per i quattro passeggeri a bordo.

In provincia di Catanzaro, a Marcellinara, nella zona industriale un albero è stato abbattuto dal vento e è caduto su un’auto in transito, illeso il conducente. Frana poi a Celico, in provincia di Cosenza, provocata dalla neve e dalla pioggia. Problemi anche in Sicilia, dove è stata diramata una allerta gialla fino alle 24 di domani: le forti piogge cadute hanno rallentato in molti tratti la circolazione.