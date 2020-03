CARACAS – Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro, indicó que está dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición para encontrar estrategias que logren combatir el coronavirus en Venezuela que hasta los momentos ha afectado a 106 personas. Lo dijo en un contacto telefónico con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello y el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, durante el programa “Con el mazo dando” transmitido por el canal estatal, VTV.

“Estoy dispuesto – expresó – a reunirme con todos los sectores de la oposición, llegar a acuerdo con ellos, en función de los intereses del país (…) Nicolás Maduro como ciudadano de este país está listo para sentarse a hablar con toda la oposición, para implementar acuerdos que favorezcan a nuestro pueblo. Estoy listo”.

El político aseguró que todos los dirigentes políticos que quieran sumarse a una mesa nacional para proteger la salud de los venezolanos “están invitados”; es por ello que exhortó a Henrique Capriles Radonski, Henry Ramos Allup, Manuel Rosales y todos los dirigentes opositores que lo deseen a incorporarse a la iniciativa.

El jefe de Estado pidió a la Nunciatura Apostólica que preste las instalaciones para realizar el encuentro entre las partes políticas.

“Si ustedes no me reconocen como Presidente no me importa, lo que me importa es que reconozcan la necesidad de proteger al pueblo, que cesen la conspiradera y que se levanten las sanciones contra los venezolanos”, puntualizó Maduro.

La posición del presidente Maduro es la reacción a la propuesta de Capriles Radonski quien recomendó alcanzar un acuerdo entre el gobierno y la oposición para hacer frente al COVID-19.