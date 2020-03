WASHINGTON. – Cento morti in 24 ore. Oramai è un bollettino di guerra quello che ogni mattina attende al risveglio i newyorchesi, che in diretta tv vengono aggiornati su una curva dei contagi che è ben lungi dall’aver raggiunto il suo picco.

“Forse a settembre”, azzarda il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio, che profetizza: “Metà della popolazione della metropoli sarà colpita dal coronavirus”, quasi 4 milioni di persone. “É preoccupante, ma bisogna cominciare a dire la verità”. Mentre il governatore Andrew Cuomo parla di almeno 38.000 casi e 385 decessi nell’intero Stato e lancia l’allarme ospedali, dove medici e infermieri descrivono “una situazione apocalittica”.

Dunque è sempre più qui l’epicentro della pandemia che sta investendo gli Stati Uniti, che con più di 70 mila casi accertati su scala nazionale si apprestano al sorpasso sull’Italia. E il bilancio di oltre mille vittime fa ora davvero paura. Così come il numero dei posti letto nei reparti di rianimazione presi d’assalto e l’insufficienza di tamponi e respiratori, non solo a New York.

A preoccupare enormemente negli ultimi giorni è anche il virulento focolaio esploso in Louisiana, con New Orleans che rischia di diventare la Bergamo d’America. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 510 nuovi casi (in totale saliti a oltre 2.300) e 18 morti, con un bilancio totale di almeno 83 vittime: un numero maggiore rispetto a quello registrato dall’inizio dell’epidemia nella ben più popolata California.

Una crescita definita dagli esperti “la più veloce al mondo”, con una traiettoria simile a quella delle “zone rosse” di Italia e Spagna. Il sospetto è che sia stato un “evento zero” ad accelerare in maniera esponenziale la diffusione del virus, la tradizionale festa di carnevale del “Mardi Gras” che il 25 febbraio, come ogni anno, ha attirato centinaia di migliaia di persone che hanno affollato strade e locali.

Situazione particolarmente critica anche in New Jersey, nello stato di Washington e in Florida. A Miami, dopo la stretta sulle spiagge, è scattato un vero e proprio coprifuoco per l’intera città: nessuno potrà andare in giro dalle 10 di sera alle 5 del mattino, salvo per chi va o torna dal lavoro, per le emergenze mediche o per portare a spasso il cane entro cento metri da casa.

Nel District of Columbia, dove si trova la capitale federale Washington, la sindaca Muriel Bowser ha ordinato a tutti i cittadini di restare nelle proprie abitazioni, decretando la chiusura di tutte le attività non essenziali.

Intanto Donald Trump tira dritto per la sua strada e in una lettera ai governatori scrive che si lavora a nuove linee guida che permetteranno di allentare le misure di distanziamento sociale nelle aree del Paese considerate meno a rischio. Sullo sfondo poi le polemiche sul maxi pacchetto da duemila miliardi di dollari per salvare l’economia.

“Sono fortemente deluso”, ha affermato Cuomo, denunciando ancora una volta l’insufficienza dei fondi per New York: “Trovo questo irresponsabile”, ha denunciato, “qui siamo in tempi straordinari e la politica debe essere messa da parte. Non ci sono scuse, ognuno deve fare la sua parte”.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)