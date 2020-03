(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Almeno 25 marinai a bordo della portaerei americana Theodore Roosevelt sono positivi al coronavirus. Due giorni fa il Pentagono aveva annunciato che i positivi erano tre. Lo riferisce un ufficiale della Marina alla Cnn secondo cui si attende l’esito di altri test positivi per cui il numero dei contagiati potrebbe salire. “Stiamo facendo il tampone a tutti sulla nave per assicurarci di essere in grado di contenere qualunque diffusione possa essersi verificata”, ha detto il segretario alla Marina Usa, Thomas Modly. La Roosevelt, a bordo della quale si trovano 5mila persone, sta per raggiungere il porto di Guam, nell’Oceano Pacifico, ma a nessun membro dell’equipaggio sarà permesso di scendere tranne che sul molo”, ha spiegato Modly. Gli Usa hanno congelato le attività delle truppe all’estero a causa della pandemia. La Roosevelt si trovava in Vietnam più di due settimane fa.