(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 27 MAR – La tradizionale Via Crucis del Papa, il Venerdì Santo, non si terrà al Colosseo ma sul sagrato di San Pietro. Salta, nel giorno del Giovedì Santo, la messa del crisma, in cui si benedivano gli oli per le celebrazioni dell’anno a seguire. Sono alcune delle novità delle celebrazioni della Settimana Santa del Papa che si svolgeranno comunque senza pellegrini ma con le poche persone ammesse che aiutano nella celebrazione. “In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 si è reso necessario – comunica il Vaticano – un aggiornamento in relazione alle prossime celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre Francesco: sia in ordine al Calendario, sia in ordine alle modalità di partecipazione”. E’ dunque confermato che il Papa “celebrerà i Riti della Settimana Santa all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, secondo il seguente calendario e senza concorso di popolo”.