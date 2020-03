Crimi, riunione ministri e gruppi M5S, serve liquidità

(ANSA) – ROMA, 27 MAR – – “Rispetto alla necessità per il nostro Paese di una immediata iniezione di liquidità ho convocato la delegazione dei ministri del M5S: da oggi saremo in riunione permanente. Domani faremo un’assemblea congiunta con i gruppi parlamentari, utilizzando la rete per connetterci a distanza. Attendere l’Ue richiede tempo, tempo che non abbiamo. Dobbiamo immettere tutta la liquidità necessaria, che si tratti di erogazioni dirette, o dell’apertura di linee di credito, di buoni da spendere o ancora di un allargamento del reddito”. Lo annuncia su Fb il capo politico Vito Crimi.