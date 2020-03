(ANSA) – ROMA, 27 MAR – “Un’Europa pavida, come quella che si è vista ieri, sarà travolta dal coronavirus. Mentre si muore e l’economia precipita, vengono rinviate le decisioni di due settimane. L’egoismo masochista dei rigoristi è miope e pericoloso per tutti”. Lo scrive Antonio Tajani su Facebook, spiegando di voler “ribadire la mia posizione critica nei confronti di quei paesi che stanno dimostrando di non avere coraggio”.