(ANSA) – BOLOGNA, 27 MAR – Salgono a 11.588 i casi di positività in Emilia-Romagna, 772 più di ieri. Le guarigioni sono 960, 168 in più dall’ultimo aggiornamento, mentre i decessi salgono a 1.267, 93 in più. I pazienti in terapia intensiva sono 308, 7 in più da ieri.