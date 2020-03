(ANSA) – ANCONA, 27 MAR – E’ stato disposto oggi, dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, il trasferimento delle risorse agli Uffici speciali regionali per il pagamento delle anticipazioni ai professionisti. E sono stati approvati i relativi moduli per richiederle. Agli Usr di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria sono stati trasferiti 50 milioni di euro per avviare il pagamento delle anticipazioni ai tecnici, con un fondo rotativo che sarà reintegrato nel tempo. L’anticipo del 50% dei compensi per i progetti di ricostruzione delle abitazioni e degli impianti produttivi danneggiati con il contributo pubblico è previsto dall’Ordinanza 94 firmata sabato scorso dal commissario, immediatamente esecutiva e da oggi pienamente operativa. I professionisti possono fin da ora presentare la richiesta dell’anticipo del compenso anche per le pratiche già presentate, che sono circa 7.000, utilizzando i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale del commissario. Legnini sta inoltre valutando nuove misure per favorire l’immissione di ulteriore liquidità, soprattutto in considerazione del blocco forzato della maggior parte dei cantieri della ricostruzione a causa del coronavirus.