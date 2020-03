ROMA. – Il “picco” che segna l’inizio della discesa della curva del contagio da coronavirus è divenuto un miraggio per la Spagna. Evocato da medici e politici, sembra a portata di mano, poi viene rimandato all’indomani. Ogni giorno.

Anche oggi con oltre 64 mila contagiati e quasi 5 mila morti – 769 nelle ultime 24 ore – la luce in fondo al tunnel non c’e’. E i quasi 10 mila operatori sanitari positivi al Covid-19 rendono ancora più difficile la battaglia negli ospedali, sempre più vicini al collasso soprattutto a Madrid dove i decessi in un giorno sono stati 322, nonostante le misure straordinarie messe in campo.

La speranza viene riposta in quel 14 per cento di incremento dei contagi che è la crescita minore, in percentuale, degli ultimi 15 giorni. Ieri la crescita era stata del 18 per cento, mercoledì del 20 per cento.

“La situazione a Madrid è terribile – racconta suor Luisa Lopez Leon Santiago della congregazione “Figlie di Santa Maria della Provvidenza”, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei – Noi credevamo che il nostro sistema sanitario fosse il migliore del mondo, adesso è invece al collasso totale. I nostri governanti non credevano quanto fossero importanti le conseguenze di questo virus. Siamo arrivati tardi”.

Il governo spagnolo ha intanto mandato indietro all’azienda cinese Bioeasy, dalla quale li aveva acquistati, i primi 9.000 test rapidi che si sono rivelati inefficaci. Un nuovo colpo alla corsa contro il tempo per velocizzare i tamponi che consentono di identificare la positività alla malattia. E nel disperato tentativo di dotare i posti letto creati nelle strutture riconvertite e negli ospedali da campo dei presidi essenziali, l’esecutivo di Pedro Sanchez sta mettendo a punto un piano per reperire centinaia di ventilatori che giacciono inutilizzati nelle cliniche private, comprese quelle estetiche e veterinarie.

Accanto alla prima linea degli ospedali c’è quella della politica che si muove sul doppio binario della richiesta della solidarietà europea sul fronte che vede la Spagna accanto a Italia e Francia, oltre ad altri Paesi Ue, e delle garanzie interne ai cittadini che temono lo spettro del disastro economico.

“Questa crisi non si risolverà se ogni Paese decide di agire per conto suo” perché la pandemia è “globale” e “ha un impatto su tutti”, ha sottolineato la ministra María Jesús Montero, portavoce del governo, commentando la mancanza di consenso in Europa per far fronte alla crisi. E, a partire da oggi, sono stati proibiti i licenziamenti durante l’emergenza.

“Non si può approfittare del Covid-19 per licenziare”, ha dichiarato la ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, al termine del consiglio dei Ministri.

(di Eloisa Gallinaro/ANSA)