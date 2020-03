(ANSA) – LUCCA, 27 MAR – Duecentomila euro da destinare all’acquisto di attrezzature e dispositivi per il personale dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Questa la donazione fatta da Giorgio Armani. A renderla nota la direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e quella dell’ospedale Versilia che ringraziano “il fondatore della prestigiosa azienda” di moda, “molto legato alla Versilia”, che “si conferma al fianco della sanità italiana in questo momento di emergenza Coronavirus”. “Questi atti di grande generosità sono molto importanti e sono la conferma della solidarietà e della vicinanza agli ospedali ed agli operatori sanitari della comunità in tutte le sue componenti”, conclude la nota della Asl. (ANSA).