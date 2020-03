CARACAS – Hasta la fecha el gobierno de Nicolás Maduro solo ha suministrado gasolina a los productores agropecuarios de cuatro de los 21 municipios que tiene el estado Zulia: Baralt, Colón, Machiques De Perijá y Rosario de Perijá, de acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).

Los pecuarios de los otros 17 municipios que no han podido obtener combustible para trasladarse a sus unidades de producción son: Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lossada, La Cañada De Urdaneta, Lagunillas, Cabimas, Miranda, Francisco Javier Pulgar, Catatumbo, Jesús María Semprum, Francisco Javier Pulgar, Santa Rita, Simón Bolívar, Sucre, Guajira, Mara y Almirante Padilla​.

También se informó que el gobierno tampoco despacha combustibles a los productores agropecuarios de Guárico, Apure, Anzoátegui, del sur de Aragua y de zonas de los estados andinos Táchira y Mérida, principales productores de hortalizas del país.

“Estamos llegando al desespero. Esperamos que el Estado entienda que está llegando combustible a esas zonas pero que no les están entregando a los sectores que están llamados a contribuir con la emergencia de la pandemia. No quieren atender a los sectores productivos, no los quieren atender, combustible hay porque llega combustible a las bombas, pero ni un tanque de gasolina para los productores. Es bastante grave”, asegura Armando Chacín, presidente de Fedenaga.

El gobernante pidió a los productores de alimentos que mantuvieran sus actividades para continuar garantizando el abastecimiento de productos básicos durante la emergencia sanitaria pero no ha garantizado a los sectores productivos del país el combustible.

Algunos productores han tenido que comprar gasolina en dólares, incluso a precios superiores a los internacionales.

Aumenta el precio de la carne

Los problemas que vive el sector ganadero han generado que haya una caída en la oferta de carne en el país y por ellos se incremente el precio de la carne para los productores, informa un reporte del portal especializado Minuta Agropecuaria.

De acuerdo con los ganaderos el precio del kilogramo de la carne pasó de 45.100 bolívares en pie y 90.200 bolívares en canal a 69.200 y 138.400 bolívares respectivamente, lo que refleja un incremento de 53.4% de febrero a marzo.

Con el aumento del precio de la carne, los consumidores también verán un alza en los precios en los puntos de venta final.

La baja en la oferta de productos de la ganadería es motivada por factores como la escasez de combustible, la carencia de insumos y la poca rentabilidad que tienen los ganaderos.